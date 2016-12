Почина славниот пејач Џорџ Мајкл

26.12.2016 | 01:49

Легендарниот пејач Џорџ Мајкл почина доцна синоќа на 53-годишна возраст, пренесе „Би-би-си“. Мајкл починал „мирно во својот дом“, не наведувајќи ја причината за смртта.

„Со голема тага и болка потврдуваме дека нашиот сакан син, брат и пријател Џорџ почина во својот дом во текот на божикните празници. Во овој тежок момент, на семејството му е најважно да ја сочува приватноста, кое нема во овој момент повеќе да дава изјави на оваа тема", стои во изјавата којашто ја објави агентот на пејачот.

Роден како Георгис Киријакос Панајтоу, стана славен како Џорџ Мајкл. Роден е во Лондон 1963 година. Направи кариера долга повеќе од 30 години, а златното време го достигна во осумдесетите години. Освои две награди „Греми“. Кариерата ја почна на 18 години во дуетот „Вем“ со Ендрју Риџли, која во текот на 80-тите имаше голем хит „Wake Me up Before You Go Go“. По распаѓањето на бендот, Мајкл започна успешна кариера, а неговиот прв албум „Верба“ (1987) како соло уметник е продаден во повеќе од 20 милиони примероци, а со неговото издавање стана една од најголемите музички икони. Во наредната деценија издаде уште четири албуми, но само два со целосно оригинални материјал – популарниот „Слушај без предрасуди вол. 1“ и „Постар“ и со „Трпение“ какопоследен албум.