Почина поранешниот ирански претседател Акбар Хашеми Рафсанџани

08.01.2017 | 19:14
Свет
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Поранешниот ирански претседател Акбар Хашеми Рафсанџани денеска почина од кардиоваскуларни проблеми, јавија иранските агенции ИСНА и ФАРС, цитирани од француските медиуми.

Рафсанџани беше претседател на Иран од 1989 до 1997 година.

Денеска, под итно, тој бил примен во болница со сериозен кардиолошки проблем.

И покрај возраста, Рафсанџани (82) и натаму беше еден од највлијателните фигури во земјата.

Тој беше силен поддржувач на актуелниот претседател  Хасан Рохани.


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