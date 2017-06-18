Два земјотреса почувствувани во охридско

18.06.2017 | 11:36

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Два земјотреса со умерен интензитет утрово го потресоа југозападниот дел на Македонија, односно охридското епицентрално подрачје.

Првиот посилниот земјотрес беше почувствуван во 2:01, додека вториот со послаб интензитет во 8 часот утрово.

Епицентрите на двата земјотреси се лоцирани во подрачјето меѓу градовите Охрид и Ресен. Интензитетот на првиот земјотрес е 3,1 степени според Рихтеровата скала, додека вториот е со интензитет од 2,5 степени.